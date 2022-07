SPRINGFIELD, Mo. – Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Missouri using data from the U.S. Census Bureau.

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Missouri using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2020 5-year estimate.

California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least. American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties.

Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#50. Callaway County

– Percent of residents that are veterans: 9.7% (3,428 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 69

— Korean War: 194

— Vietnam War: 1,345

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 520

— Gulf War (09/2002 or later): 561

#49. Lawrence County

– Percent of residents that are veterans: 9.7% (2,775 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 118

— Korean War: 185

— Vietnam War: 1,034

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 638

— Gulf War (09/2002 or later): 586

#48. Ray County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (1,727 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 15

— Korean War: 151

— Vietnam War: 691

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 264

— Gulf War (09/2002 or later): 246

#47. Butler County

– Percent of residents that are veterans: 9.9% (3,200 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 87

— Korean War: 190

— Vietnam War: 1,400

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 578

— Gulf War (09/2002 or later): 421

#46. Ralls County

– Percent of residents that are veterans: 9.9% (794 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 23

— Korean War: 15

— Vietnam War: 407

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 179

— Gulf War (09/2002 or later): 106

#45. Phelps County

– Percent of residents that are veterans: 9.9% (3,483 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 132

— Korean War: 200

— Vietnam War: 1,079

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,004

— Gulf War (09/2002 or later): 704

#44. Cass County

– Percent of residents that are veterans: 10.0% (7,936 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 181

— Korean War: 520

— Vietnam War: 2,949

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,815

— Gulf War (09/2002 or later): 1,559

#43. Iron County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (809 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 23

— Korean War: 37

— Vietnam War: 264

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 134

— Gulf War (09/2002 or later): 163

#42. Atchison County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (420 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 20

— Korean War: 63

— Vietnam War: 167

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 42

— Gulf War (09/2002 or later): 61

#41. Taney County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (4,444 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 135

— Korean War: 397

— Vietnam War: 1,867

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 681

— Gulf War (09/2002 or later): 767

#40. Barry County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (2,791 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 86

— Korean War: 192

— Vietnam War: 1,061

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 439

— Gulf War (09/2002 or later): 556

#39. Newton County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (4,499 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 53

— Korean War: 359

— Vietnam War: 1,786

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 927

— Gulf War (09/2002 or later): 826

#38. Dade County

– Percent of residents that are veterans: 10.2% (612 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 18

— Korean War: 52

— Vietnam War: 273

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 70

— Gulf War (09/2002 or later): 61

#37. Webster County

– Percent of residents that are veterans: 10.2% (2,899 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 29

— Korean War: 90

— Vietnam War: 1,202

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 587

— Gulf War (09/2002 or later): 418

#36. Gentry County

– Percent of residents that are veterans: 10.2% (502 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 17

— Korean War: 32

— Vietnam War: 116

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 81

— Gulf War (09/2002 or later): 150

#35. DeKalb County

– Percent of residents that are veterans: 10.3% (1,016 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 11

— Korean War: 67

— Vietnam War: 314

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 198

— Gulf War (09/2002 or later): 149

#34. Morgan County

– Percent of residents that are veterans: 10.3% (1,629 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 89

— Korean War: 170

— Vietnam War: 639

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 235

— Gulf War (09/2002 or later): 170

#33. Miller County

– Percent of residents that are veterans: 10.4% (2,012 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 55

— Korean War: 138

— Vietnam War: 797

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 405

— Gulf War (09/2002 or later): 329

#32. Reynolds County

– Percent of residents that are veterans: 10.4% (532 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 17

— Korean War: 110

— Vietnam War: 258

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 61

— Gulf War (09/2002 or later): 25

#31. Chariton County

– Percent of residents that are veterans: 10.4% (601 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 7

— Korean War: 84

— Vietnam War: 270

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 56

— Gulf War (09/2002 or later): 62

#30. Dallas County

– Percent of residents that are veterans: 10.5% (1,346 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 11

— Korean War: 139

— Vietnam War: 662

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 235

— Gulf War (09/2002 or later): 122

#29. Clinton County

– Percent of residents that are veterans: 10.6% (1,661 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 79

— Korean War: 218

— Vietnam War: 524

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 217

— Gulf War (09/2002 or later): 270

#28. Warren County

– Percent of residents that are veterans: 10.6% (2,845 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 22

— Korean War: 277

— Vietnam War: 1,030

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 621

— Gulf War (09/2002 or later): 231

#27. Camden County

– Percent of residents that are veterans: 10.7% (4,026 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 65

— Korean War: 251

— Vietnam War: 2,021

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 593

— Gulf War (09/2002 or later): 547

#26. Laclede County

– Percent of residents that are veterans: 10.8% (2,896 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 73

— Korean War: 170

— Vietnam War: 1,107

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 748

— Gulf War (09/2002 or later): 603

#25. Holt County

– Percent of residents that are veterans: 10.8% (373 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 7

— Korean War: 29

— Vietnam War: 121

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 39

— Gulf War (09/2002 or later): 56

#24. Oregon County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (893 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 13

— Korean War: 138

— Vietnam War: 431

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 192

— Gulf War (09/2002 or later): 71

#23. Howell County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (3,340 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 102

— Korean War: 334

— Vietnam War: 1,284

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 583

— Gulf War (09/2002 or later): 495

#22. Carter County

– Percent of residents that are veterans: 11.0% (503 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 9

— Vietnam War: 287

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 103

— Gulf War (09/2002 or later): 63

#21. Ozark County

– Percent of residents that are veterans: 11.0% (817 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 38

— Korean War: 99

— Vietnam War: 385

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 136

— Gulf War (09/2002 or later): 90

#20. Monroe County

– Percent of residents that are veterans: 11.1% (748 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 64

— Vietnam War: 253

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 129

— Gulf War (09/2002 or later): 93

#19. Putnam County

– Percent of residents that are veterans: 11.1% (407 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 9

— Korean War: 78

— Vietnam War: 141

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 82

— Gulf War (09/2002 or later): 54

#18. Wayne County

– Percent of residents that are veterans: 11.2% (1,165 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 13

— Korean War: 99

— Vietnam War: 625

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 186

— Gulf War (09/2002 or later): 47

#17. Wright County

– Percent of residents that are veterans: 11.2% (1,518 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 56

— Korean War: 138

— Vietnam War: 487

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 399

— Gulf War (09/2002 or later): 104

#16. Cedar County

– Percent of residents that are veterans: 11.3% (1,211 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 45

— Korean War: 147

— Vietnam War: 494

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 276

— Gulf War (09/2002 or later): 165

#15. Dent County

– Percent of residents that are veterans: 11.3% (1,365 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 22

— Korean War: 162

— Vietnam War: 515

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 324

— Gulf War (09/2002 or later): 130

#14. Douglas County

– Percent of residents that are veterans: 11.5% (1,199 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 34

— Korean War: 132

— Vietnam War: 565

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 93

— Gulf War (09/2002 or later): 58

#13. Knox County

– Percent of residents that are veterans: 11.6% (349 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 6

— Korean War: 5

— Vietnam War: 145

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 91

— Gulf War (09/2002 or later): 61

#12. Caldwell County

– Percent of residents that are veterans: 11.8% (814 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 11

— Korean War: 110

— Vietnam War: 345

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 256

— Gulf War (09/2002 or later): 123

#11. Benton County

– Percent of residents that are veterans: 11.8% (1,887 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 24

— Korean War: 92

— Vietnam War: 1,048

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 234

— Gulf War (09/2002 or later): 81

#10. Henry County

– Percent of residents that are veterans: 11.9% (2,010 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 48

— Korean War: 143

— Vietnam War: 843

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 587

— Gulf War (09/2002 or later): 330

#9. Stone County

– Percent of residents that are veterans: 11.9% (3,177 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 76

— Korean War: 440

— Vietnam War: 1,545

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 444

— Gulf War (09/2002 or later): 215

#8. Maries County

– Percent of residents that are veterans: 12.1% (843 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 32

— Korean War: 73

— Vietnam War: 409

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 158

— Gulf War (09/2002 or later): 125

#7. Madison County

– Percent of residents that are veterans: 12.1% (1,124 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 30

— Korean War: 70

— Vietnam War: 478

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 310

— Gulf War (09/2002 or later): 118

#6. St. Clair County

– Percent of residents that are veterans: 12.2% (928 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 23

— Korean War: 98

— Vietnam War: 401

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 103

— Gulf War (09/2002 or later): 143

#5. Shannon County

– Percent of residents that are veterans: 12.6% (814 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 17

— Korean War: 25

— Vietnam War: 339

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 133

— Gulf War (09/2002 or later): 197

#4. Hickory County

– Percent of residents that are veterans: 13.1% (1,032 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 52

— Korean War: 54

— Vietnam War: 452

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 94

— Gulf War (09/2002 or later): 71

#3. Texas County

– Percent of residents that are veterans: 13.3% (2,664 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 39

— Korean War: 174

— Vietnam War: 929

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 584

— Gulf War (09/2002 or later): 634

#2. Johnson County

– Percent of residents that are veterans: 14.5% (5,673 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 116

— Korean War: 318

— Vietnam War: 1,350

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,871

— Gulf War (09/2002 or later): 2,485

#1. Pulaski County

– Percent of residents that are veterans: 20.1% (6,139 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 85

— Korean War: 125

— Vietnam War: 1,534

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,938

— Gulf War (09/2002 or later): 3,307