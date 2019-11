Viewers Club Winners 2019

January 7th Anna Brooks $400

January 21st Diane Fullington $1000

January 29th Jean Reed $600

February 6th Georgia Ann Milliron $400

February 13th Ralph Turner $500

February 21st Patricia Conard $600

March 12th Amanda Turpin $800

March 21st Marie Tichelkamp $700

May 3rd Roy Russsell $300

May 28th Greg Hashagen $1600

June 14th Carol Kirsch $1000

June 21st Brenda Nealis $500

July 25th Amanda Gallamore $1800

July 29th Robert Henderson $200

August 1st Darlene Swanson $100

August 8th Larry Meek $500

August 14th Billy Montgomery $400

August 30th Dennis Duffield $500

September 10th Billie Kelley $600

September 19th Ben Dowler $700

October 15th Larry Oswalt $1100

October 16th Andrea Padilla $100

November 5th Anthony Davis $300

Jimmy Buffet Escape To Margaritaville Winners

Margaritaville Winners 2019

G.Butcher Warsaw MO

K.Lewis Walnut Grove MO

C.Blankenship Springfield MO

D.Whinery Ozark MO

P.Bryd Lebanon MO

S. Bryan Hermatige MO

J. Wallace Springfield MO

E. Hagston Branson MO

K. Grither Springfield MO

L. Carpenter Springfield MO

M. Medley Ash Grove MO

M. Joplin Osceola MO

Mel Robbins Winner 5 Second Prize Book

L. Jacques-Dutra Springfield MO

Escape To Chateau Contest Winners

January – R. Hood Monett MO

February – J. Fowler Springfield MO

March – M. Hammonds Marrionville MO

April – C. Alam-Shoushtari Lebanon MO

May – J. Tomey Branson MO

June – A. Albert Republic MO

July – J. Albers Springfield MO

August – E. Lorenzo Springfield MO

September – D. Hargrave Billings MO

October –

November –

December –

Lion King Winner

R. Hawks Republic MO

Lion King Gillardis Restaurant King Of the Jungle

P. Engleman Stockton MO

Friends Giveaway

B. Preffitt Springfield MO

B. Compton Springfield MO

M. Bigler Branson MO

M. Payne Springfield MO

A. Sorenson Branson MO

S. Hawks Republic MO

College Basketball Madness Winners

R. Brewer Waynesville MO

J. Peck Republic MO

S. Padgett Fair Grove MO

M. Mahoney St. Peters MO

JP Lewis Branson MO

R. Leimkuehier Half Way MO

J. Walrgh Gainsville MO

G. Jenkins Rogersville MO

J. Gould Springfield MO

Weather Tour F5 Storm Shelter Winner

S. Kramer Springfield MO

Fox Masked Singer Winners

J. Andela Branson MO

V. Cain Springfield MO

C. Lee Ozark MO

R. Neely Nixa MO

Jim Gaffigan Winner

C. Seaton Springfield MO

Exter Corn Maze Winners

L. Bowerman Ozark MO

JD Harmon Ozark MO

A. Grogan Ozark MO

D. Butler Marshfield MO

C. McDaniel Ash Grove MO

A. Killam Springifled MO

K. Brown Everton MO

J. Gilbert Springfiled MO

V. Cain Springfield MO

J. Cooper Ava MO

J. Moss Branson MO

K. Ashlock Bolivar MO

E. McDaniel Ash Grove MO

C. Palmer Battlefield MO

J. Choate Pleasant Hope MO

J. Houseman Springfield MO

L. Collins Morrisville MO

D. Barths Monett MO